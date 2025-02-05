«Байер» — «Кёльн»: прогноз и ставки на матч Кубка Германии

На 5 февраля запланированы матчи 1/4 финала Кубка Германии. В среду на стадионе «БайАрена» местный «Байер» сыграет с «Кёльном». Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение действующему обладателю трофея. Сделать ставку на победу «Байера» в основное время предлагается с коэффициентом 1.27, что приблизительно равно 77% вероятности.

Победа «Кёльна» по итогам 90 минут оценивается коэффициентом 11.00 — около 9% вероятности. Ничья идёт за 6.90 (14%).

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол в этом матче Кубка Германии. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.65, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.48. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.88.