«Байер» — «Кёльн»: прогноз на матч в Леверкузене

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов подготовил прогноз на игру Кубка Германии «Байер» — «Кёльн».

Ставка: победа «Байера» с форой (-2) за 2.18.

Результаты у леверкузенской команды хороши. Из шести последних встреч в разных турнирах проиграна только одна — мадридскому «Атлетико» (1:2) в Лиге чемпионов. Но и там логичнее смотрелся бы равный счёт 1:1. В остальных же случаях — три победы и ничья.

Кроме того, на стороне «Байера» будет домашнее преимущество. А дома клуб очень хорош. В Бундеслиге выиграл 8 из 11 домашних встреч в этом сезоне при 29 забитых мячах. Понятно, что тренерский штаб может прибегнуть к ротации, но лишаться трофея из-за халатности никто не собирается.

Что же может предложить «Кёльн»? Да, пожалуй, ничего, кроме гола. В этом сезоне «Кёльн» — представитель Второй Бундеслиги. С одной стороны, возглавляет турнирную таблицу и метит обратно в главный дивизион. С другой — состав уже не тот. Удивить действующего чемпиона Германии и финалиста Лиги Европы будет трудно.

В предстоящем матче, если не случится никаких форс-мажоров, логично ожидать твёрдой победы хозяев. Вероятно, с разницей в несколько мячей. «Кёльн» может попытаться навязать борьбу, но за «Байер» слишком много переменных в этом уравнении. Так что вряд ли кто-то удивится, когда увидит счёт 4:1 или 3:0 в пользу леверкузенцев. Тем более это было не раз в очных встречах.