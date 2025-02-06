«Ливерпуль» — «Тоттенхэм»: прогноз на полуфинал Кубка лиги

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на ответную игру полуфинала Кубка лиги «Ливерпуль» — «Тоттенхэм».

Ставка: «Ливерпуль» победит с форой (-2) за 1.96.

Последние две очные встречи получились совершенно разными по содержанию, хотя обе проходили в Лондоне. В АПЛ мерсисайдцы одержали победу со счётом 6:3. А в первом полуфинальном матче Кубка лиги Англии, несмотря на то что выступили близким к основному составом, уступили 0:1. Итак, впервые в этом сезоне соперники сыграют на «Энфилде».

Во всех официальных турнирах мерсисайдцы потерпели одно-единственное поражение на своём поле, а также два раза сыграли вничью. Арне Слот — чудотворец. В дебютном для нидерландского специалиста сезоне «Ливерпуль» преуспевает во всех турнирах. Всерьёз может замахнуться на квадрупл.

«Шпоры» продолжают переживать тяжелейший сезон, 14-е место в АПЛ. оНИ немного укрепили состав трансферами и даже победили на днях в АПЛ «Брентфорд» (2:0), на выезде. Однако оптимизм быстро развеивается, когда заглядываешь в лазарет. Клуб сильно ослаблен травмами. В Кубке лиги в первую очередь важна глубина состава. У мерсисайдцев она значительно лучше, равно как и рисунок игры, а также показатели на дистанции. Берём победу хозяев с форой.