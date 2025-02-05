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«Милан» — «Рома»: прогноз и ставки на матч Кубка Италии

«Милан» — «Рома»: прогноз и ставки на матч Кубка Италии
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В среду, 5 февраля, в матче 1/4 финала Кубка Италии померяются силами «Милан» и «Рома». Встреча пройдёт на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитом «Милан». Сделать ставку на победу «россонери» в основное время предлагается с коэффициентом 2.05, что составляет приблизительно 47% вероятности.

Победа «Ромы» по итогам 90 минут оценивается коэффициентом 3.70 — в районе 26%. Ничейный исход можно найти в линии за 3.60 (27%).

В то же время аналитики сомневаются, что матч «Милан» — «Рома» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.96, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.90. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.72.

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