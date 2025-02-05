Овечкин забил на последней секунде. Сыграл коэффициент 20.0

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Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил гол в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой Пантерз». Игра закончилась со счётом 6:3.

Россиянин установил окончательный счёт встречи, отличившись на последней секунде. Тем самым Овечкин сократил отставание от снайперского рекорда канадца Уэйна Гретцки (894) в регулярных сезонах НХЛ до 16 шайб.

В текущем сезоне на счету Александра 25 заброшенных шайб и 14 результативных передач в 37 матчах.

Букмекеры считали фаворитом «Флориду», принимая ставки на победу гостей в основное время за 2.10. Успех «Вашингтона» по итогам трёх периодов был доступен за 2.70: выигрыш с 1000 рублей составил бы 2700 рублей.

На итоговую победу «Кэпиталз» давали 2.08, на гол Овечкина — 1.80. Результативный бросок россиянина в третьем периоде шёл за 3.50.

На то, что Александр станет автором последнего гола в матче, был выставлен коэффициент 8.00. Победа «Вашингтона» в основное время при условии гола Овечкина оценивалась в 20.0.