«Реал Сосьедад» — «Осасуна»: прогноз на четвертьфинал Кубка Испании

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов подготовил прогноз на матч «Реал Сосьедад» — «Осасуна».

Ставка: «Осасуна» не проиграет за 2.12.

На днях соперники сталкивались в чемпионате Испании в Памплоне. «Реал Сосьедад» уступил со счётом 1:2, и поражение стало для него третьим в первенстве подряд. Бело-голубые опустились на 11-ю строчку в турнирной таблице, а «Осасуна» поднялась на восьмую. Показательный момент.

Памплонцы проводят отличный сезон: проиграли всего лишь в 4 из 17 предыдущих матчей чемпионата Испании. Три из этих поражений потерпели во встречах с клубами из топ-4. И есть такое чувство, что команда ещё сдерживалась. Подкрепляет это ощущение сенсационная гостевая победа на предыдущей стадии Кубка Испании над «Атлетиком» из Бильбао (3:2).

«Реал Сосьедад» только расстраивает. Если сравнивать с предыдущими пятью сезонами, команда совершенно никакая. Во многом плохие результаты связаны с серьёзными кадровыми потерями. Победа в Кубке Испании нужна «Реалу Сосьедад» как глоток воздуха. Однако с такой игрой, отвратительной реализацией и эмоциональной подавленностью из-за неудовлетворительных результатов претендовать на победу в турнире невозможно. Бело-голубые выиграли только 8 из 22 матчей Примеры и четыре раза сыграли вничью. Бо́льшую часть очков набрали во встречах с андердогами.

Можно заключить пари на то, что «Осасуна» как минимум не проиграет. История последних баскских дерби на её стороне. «Красные» выиграли три из четырёх предыдущих очных встреч, хотя три из них проходили в Сан-Себастьяне.