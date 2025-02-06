Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Реал Сосьедад» — «Осасуна»: прогноз на четвертьфинал Кубка Испании

«Реал Сосьедад» — «Осасуна»: прогноз на четвертьфинал Кубка Испании
Аудио-версия:
Комментарии

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов подготовил прогноз на матч «Реал Сосьедад» — «Осасуна».

Ставка: «Осасуна» не проиграет за 2.12.

На днях соперники сталкивались в чемпионате Испании в Памплоне. «Реал Сосьедад» уступил со счётом 1:2, и поражение стало для него третьим в первенстве подряд. Бело-голубые опустились на 11-ю строчку в турнирной таблице, а «Осасуна» поднялась на восьмую. Показательный момент.

Памплонцы проводят отличный сезон: проиграли всего лишь в 4 из 17 предыдущих матчей чемпионата Испании. Три из этих поражений потерпели во встречах с клубами из топ-4. И есть такое чувство, что команда ещё сдерживалась. Подкрепляет это ощущение сенсационная гостевая победа на предыдущей стадии Кубка Испании над «Атлетиком» из Бильбао (3:2).

«Реал Сосьедад» только расстраивает. Если сравнивать с предыдущими пятью сезонами, команда совершенно никакая. Во многом плохие результаты связаны с серьёзными кадровыми потерями. Победа в Кубке Испании нужна «Реалу Сосьедад» как глоток воздуха. Однако с такой игрой, отвратительной реализацией и эмоциональной подавленностью из-за неудовлетворительных результатов претендовать на победу в турнире невозможно. Бело-голубые выиграли только 8 из 22 матчей Примеры и четыре раза сыграли вничью. Бо́льшую часть очков набрали во встречах с андердогами.

Можно заключить пари на то, что «Осасуна» как минимум не проиграет. История последних баскских дерби на её стороне. «Красные» выиграли три из четырёх предыдущих очных встреч, хотя три из них проходили в Сан-Себастьяне.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android