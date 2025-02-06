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Букмекеры оценили шансы «Барселоны» выйти в полуфинал Кубка Испании

Букмекеры оценили шансы «Барселоны» выйти в полуфинал Кубка Испании
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В четверг, 6 февраля, в матче 1/4 финала Кубка Испании встретятся «Валенсия» и «Барселона». Игра пройдёт на стадионе «Месталья» в Валенсии. Стартовый свисток запланирован на 23:30 мск. Главный арбитр — Мигель Анхель Ортис Арьяс.

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Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Барселоны» предлагается с коэффициентом 1.47, что составляет приблизительно 68% вероятности.

Победа «Валенсии» оценивается коэффициентом 7.40 — в районе 12%. Ничейный исход можно найти в линии за 4.90, что составляет около 20%.

В то же время аналитики уверены, что матч «Валенсия» — «Барселона» в Кубке Испании получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.55, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.51. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.64.

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