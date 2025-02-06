«Валенсия» — «Барселона»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов подготовил прогноз на игру Кубка Испании «Валенсия» — «Барселона».

Ставка: «Барселона» победит с форой (-1.5) за 2.15.

Каталонцы лучше всех в лиге выступают в гостях: проиграли только 2 из 12 выездных матчей Примеры, также было три мирных исхода. За этот период забили 32 гола, пропустили — 15. Как ни странно, дома результативность ниже.

Каталонцы перебороли спад и сократили отставание от лидирующего в Примере «Реала» до четырёх очков. Помогла вернуть уверенность победа в Суперкубке Испании. В полуфинале турнира сине-гранатовые победили «Атлетик» из Бильбао (2:0), в решающем матче разгромили «Реал» (5:2). А на предыдущих стадиях Кубка Испании одолели «Барбастро» (5:1) и «Бетис» (5:1).

Как же много «Барселона» забивает (уже больше 100 голов во всех турнирах), но не всем. В матче последнего тура Ла Лиги каталонцы не без труда обыграли «Хетафе» (1:0). Автором единственного гола стал Роберт Левандовски. Забитый мяч стал для 36-летнего польского нападающего 30-м во всех турнирах в составе каталонцев. Настоящий монстр!

Скорее всего, каталонцы снова победят «Валенсию» крупно. Заключить пари на их победу с форой (-1.5) можно за 2.15. Можно взять фору и больше, однако лучше сыграть понадёжнее. «Валенсия» на днях в Примере одолела «Сельту» (2:1). Важная победа, которая может поднять боевой дух. На воодушевлении хозяева способны создать некоторые проблемы. Но не очень большие.