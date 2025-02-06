«Ливерпуль» — «Тоттенхэм»: прогноз и ставки на матч 6 февраля

В четверг, 6 февраля, состоится ответный матч 1/2 финала Кубка лиги Англии, в котором «Ливерпуль» примет лондонский «Тоттенхэм». Встреча пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

В первом матче «Ливерпуль» уступил со счётом 0:1.

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Ливерпуля» в основное время предлагается с коэффициентом 1.25, что равно 77% вероятности.

Победа «Тоттенхэма» по итогам 90 минут оценивается коэффициентом 11.0 — в районе 9%. Ничейный исход можно найти в линии за 6.90 (14%).

В то же время аналитики уверены, что матч «Ливерпуль» — «Тоттенхэм» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.90, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.26. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.55.

Проход «Ливерпуля» оценён в 1.35 (74%), итоговый успех «Тоттенхэма» доступен за 3.60 (26%).