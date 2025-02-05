«Ньюкасл» — «Арсенал»: прогноз Дениса Казанского на матч Кубка лиги

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч Кубка лиги «Ньюкасл» — «Арсенал».

Ставка: ничья в первом тайме за 2.21.

«Полуфинал – это всегда особенное событие, а тут команда, которая никогда не выигрывала этот трофей, в 90 минутах находится, я имею в виду «Ньюкасл», «Арсенал», который забирал его ещё в 1993 году. Но вы помните, что первый матч закончился победой «Ньюкасла» на территории «Арсенала», и вот ответка.

С одной стороны, «Арсенал» в порядке, 5:1 – просто уничтожение «Манчестер Сити».

«Ньюкасл» же команда, которая производила очень серьёзное впечатление до матча против «Фулхэма», и вдруг поражение. Но можно предположить, что они всё-таки больше думали именно об этой игре. Потому что на кону действительно очень многое.

Я думаю, что это будет осторожная игра. Ну и надо сказать, что только один из 14 матчей между этими командами был с доездом «обе забьют». Я думаю, что «Ньюкасл» будет охранять, «Арсенал» стараться, но тоже не форсировать. Поэтому я рискну предположить, что в первом тайме будет ничья», — приводит слова Казанского «РБ Спорт».