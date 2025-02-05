«Ньюкасл» — «Арсенал»: прогноз Дмитрия Градиленко на игру Кубка лиги

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Кубка английской лиги «Ньюкасл» — «Арсенал».

Ставка: победа «Арсенала» с форой (0) за 1.61.

«Ньюкасл» — «Арсенал», 1/2 финала Кубка английской лиги, второй матч. Первый в Лондоне «Ньюкасл» неожиданно выиграл со счётом 2:0. И это было первое поражение «Арсенала» после очень удачной серии из 14 игр без неудач. Сейчас «Арсенал» в полном порядке. Это в очередной раз показал и последний матч в АПЛ, где был разгромлен «Манчестер Сити» (в который я верил, давая прогноз, так что прогнозист из меня так себе).

«Ньюкасл» в этом сезоне тоже показывает очень хороший результат. К примеру, с 14 декабря по 15 января, представляете, месяц, они провели девять официальных матчей в разных турнирах и одержали во всех играх победы. Девять матчей, девять побед. Но потом, в 22-м и 24-м туре АПЛ «сороки» проиграли два своих домашних матча – 1:4 от «Борнмута» и 1:2 от «Фулхэма».

Я считаю, что и в этой встрече тоже будет очередное домашнее поражение «Ньюкасла». Победа «Арсенала» за 2.20 — очень даже неплохо. Но если вы верите в победу, то ставка «победа «Арсенала» и тотал больше 2.5» намного выгоднее, плюс-минус 3.40. Вряд ли «Арсенал» выиграет 1:0, «Ньюкасл» (забивная команда) в этом сезоне из 30 игр не забил только дважды, оба раза — дома в чемпионате «Вест Хэму» и «Брайтону».

Вам принимать решение, но мне кажется, что здесь всё очевидно. Я, как всегда, не рискую. Беру «Арсенал» с форой (0) за 1.61», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».