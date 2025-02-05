«Ньюкасл» — «Арсенал»: ставка Романа Павлюченко на полуфинальный матч Кубка лиги

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Кубка английской лиги «Ньюкасл» — «Арсенал».

Ставка: победа «Ньюкасла» за 3.05.

«Ньюкасл» и «Арсенал» сыграют в ответном матче полуфинала Кубка английской лиги. Пока что в финал проходят «сороки», они победили в первой их игре. И я пока не уверен, удастся ли «канонирам» перевернуть ход их противостояния.

«Арсенал» добыл важнейшую победу на выходных. Клуб встречался с «Манчестер Сити», который, как казалось, уже вышел из кризиса. Они оба сейчас ведут борьбу за топ-4. И «канониры» добыли уверенную победу, разгромили соперника 5:1. Помимо турнирной мотивации, им было важно выиграть с точки зрения психологии. Клуб ещё помнил ничью в первом круге АПЛ, когда «Ман Сити» едва не победил, эмоциональная была игра, 2:2. И вот теперь «Арсенал» отомстил сопернику.

Серия побед у команды Артеты теперь дошла до четырёх игр. Если же брать серию без проигрышей, то она насчитывает уже шесть встреч. Только с «Астон Виллой» «канониры» потеряли два очка – 2:2. За этот период они сыграли с «Динамо» Загреб (3:0) и с «Жироной» (2:1) в Лиге чемпионов, в которой по итогу вышли в плей-офф, сразу в 1/8 финала. В Премьер-лиге коллектив тоже борется за высокие позиции.

«Ньюкасл» же последние матчи провёл не лучшим образом. Дважды он проиграл за пару недель, причём равным соперникам, с которыми они борются за одни строчки в АПЛ – 1:4 с «Борнмутом» и 1:2 с «Фулхэмом». Между этими встречами подопечные Хау обыграли «Саутгемптон», идущий на последней строчке в турнире, – 3:1.

Но вот если брать более длинную дистанцию, то «Ньюкасл» выступал даже лучше «Арсенала». Его серия побед насчитывала девять игр, В том числе за этот период команда справилась с «Астон Виллой» (3:0), «Тоттенхэмом» (2:1), «Манчестер Юнайтед» (2:0). «Сороки» уже высоко поднялись в таблице АПЛ, но из-за двух неудач недавно они опустились на пятое место, пропустив выше «Ман Сити».

Ещё одну победу «Ньюкасл» недавно добыл в первом полуфинале Кубка лиги. Причём нельзя сказать, что обе команды тогда играли смешанными составами, особенно это касается «Арсенала». У «канониров» на поле были и Эдегор, и Райс, и Хаверц, и другие. Клуб провалил матч, дважды пропустив. Пусть и он больше давил, имел моменты.

Сейчас я всё-таки тоже поверю в «Ньюкасл». Он играет дома, но, что более важно, график матчей за последнее время у «сорок» был лучше. «Арсенал» же и так за последние недели играл каждые три-четыре дня. А на выходных «канониры» ещё и провели важнейший матч с «Манчестер Сити». Пусть клуб там и выиграл, но явно затратил на это много сил и эмоций.

В таких условиях у «Ньюкасла» всё-таки больше шансов на успех. Ставлю на его победу за 3.05», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».