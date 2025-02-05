«Леганес» — «Реал» Мадрид: ставка Александра Мостового на матч Кубка Испании

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Кубка Испании «Леганес» — «Реал» Мадрид.

Ставка: победа «Реала» со счётом 2:1 за 7.40.

«5 февраля в четвертьфинале Кубка Испании встретятся «Леганес» и мадридский «Реал». Думаю, тут интриги, конечно, нет. «Сливочные» легко могут пройти в следующий этап турнира.

Хотя, стоит отметить, что «Леганес» достаточно неплохо выступал в последнее время. У него до прошлого тура Примеры даже шла серия без проигрышей из пяти матчей – три победы и две ничьих. Помимо прочего, команда обыграла «Атлетико» (1:0). Серия прервалась в прошлом туре Ла Лиги – 0:1 с «Райо Вальекано».

У «Реала» тоже прервалась серия без проигрышей в прошлом туре Ла Лиги. Произошло это в игре с «Эспаньолом» (0:1), который явно ниже уровнем, чем команда Анчелотти. Но если рассматривать другие матчи и сравнивать их с играми «Леганеса», то «сливочные», само собой, выступали лучше, почти только выигрывали. За несколько месяцев коллектив уступил только «Барселоне» в Суперкубке (2:5).

Также тут стоит отметить, что у «Реала» был плотнее график в последние недели. У команды вернулась Лига чемпионов, в заключительных турах она обыграла «Зальцбург» (5:1) и «Брест» (3:0), пройдя в плей-офф, где в 1/16 теперь сыграет с «Манчестер Сити».

Но я всё-таки не думаю, что «Леганес» тут сумеет воспользоваться проблемной физической формой соперника. «Реал» всё равно сильнее. Последняя неудача только больше его мотивирует», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».