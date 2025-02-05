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«Леганес» — «Реал» Мадрид: ставка Игоря Семшова на четвертьфинал Кубка Испании

«Леганес» — «Реал» Мадрид: ставка Игоря Семшова на четвертьфинал Кубка Испании
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Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Кубка Испании «Леганес» — «Реал» Мадрид.

Ставка: победа «Реала» с форой (-1.5) за 2.08.

«На стадионе «Бутарке» состоится матч 1/4 финала Кубка Испании между «Леганесом» и мадридским «Реалом».

«Леганес» в последних шести матчах потерпел лишь одно поражение, демонстрируя стабильную игру. В составе стоит отметить нападающего Хуана Круса, который является одним из лидеров атаки команды с четырьмя голами в сезоне. «Леганес» в текущем сезоне Ла Лиги занимает 15-е место, набрав 23 очка в 22 матчах.

Кубок Испании . 1/4 финала
05 февраля 2025, среда. 23:00 МСК
Леганес
Леганес
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Реал» Мадрид, в свою очередь, одержал пять побед и потерпел одно поражение в шести последних играх. «Реал» Мадрид лидирует в чемпионате с 49 очками после 22 туров, имея 15 побед, четыре ничьих и три поражения. Разница мячей составляет 50 забитых и 21 пропущенный.

У «Реала» ключевыми фигурами являются нападающий Родриго, стабильно забивающий голы, и полузащитник Джуд Беллингем, который дирижирует игрой команды в центре поля.

Если учитывать разницу в классе и текущую форму команд, «Реал» Мадрид является явным фаворитом встречи. Думаю, что «сливочные» смогут одержать уверенную победу и пройти в полуфинал Кубка Испании. Ставим на их победу с форой (-1.5) мяча», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».

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