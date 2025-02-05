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«Милан» — «Рома»: ставка Александра Мостового на матч Кубка Италии

«Милан» — «Рома»: ставка Александра Мостового на матч Кубка Италии
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Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Кубка Италии «Милан» — «Рома».

Ставка: победа «Милана» 2:1 за 7.80.

«Милан» и «Рома» встретятся в четвертьфинале Кубка Италии. Жду тут равной игры, обе команды важные матчи проводили на днях. Не уверен, кто точно выиграет.

На данный момент статистика последних игр у соперников схожая. «Милан» даже выступал чуть хуже. У него в пяти матчах было по две победы и поражения, а также одна ничья. «Рома» же за тот же период трижды выиграла, а также по разу уступила и сыграла вничью. Но вот если брать более длинную дистанцию, то обе команды выступали уже лучше, почти не проигрывали.

Кубок Италии . 1/4 финала
05 февраля 2025, среда. 23:00 МСК
Милан
Милан
Не начался
Рома
Рим
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Сейчас они находятся в равных условиях – обе неудачно провели первые месяцы в сезоне, часто теряли очки. Зимой обе сменили тренера, правда, «Рома» сделала это уже дважды в сезоне. Уже давно её тренирует Клаудио Раньери, с которым результаты клуба «пошли в гору». «Милан» тоже начал лучше играть после прихода Сержиу Консейсау, даже выиграл Суперкубок Италии. Правда, недавно в СМИ начали писать, что у тренера есть конфликт с игроками, даже Мората из-за этого якобы уехал в аренду в Турцию.

На прошлых выходных обе команды провели важные матчи в Серии А. «Милан» встретился с «Интером», выступил, в общем-то, неплохо, сдерживал соперника, пропустив только в самой концовке – 1:1. «Рома» же играла с другим лидером турнира, «Наполи». Только сами римляне почти весь матч пытались сравнять, много давили, тоже забили в самой концовке — 1:1.

Я тут всё-таки чуть больше верю в успех «Милана». Клуб при Консейсау выглядит намного лучше, сейчас ещё и много трансферов больших совершил. Римляне же пока чуть хуже играют, тяжелее победы добывают. Плюс успешное выступление в кубковом формате от «Милана» мы видели месяц назад в Суперкубке. Но легко хозяевам поля точно не будет», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».

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