«Милан» — «Рома»: прогноз Семёна Зигаева на четвертьфинал Кубка Италии

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Кубка Италии «Милан» — «Рома».

Ставка: проход «Милана» за 1.60.

«Милан» — самая обсуждаемая команда в европейском футболе последних дней. Пресса раскопала про конфликт нового главного тренера Сержиу Консейсау и части игроков. Потому последний день трансферного окна итальянцы провели очень активно. Мората, Калабрия, Окафор и Беннасер отправились в аренды, а первые двое и были главными возмутителями спокойствия. Зато «Милан» взял Жоау Феликса у «Челси» и Сантьяго Хименеса из «Фейеноорда», забивавшего в Лиге чемпионов и «Сити», и дважды в победном матче против «Баварии».

«Рома» не так активна была на трансферном рынке, но у неё и ситуация иная, хотя столичная команда тоже претерпела изменения. Из Рима в «Интер» ушёл Никола Залевски, а Марио Эрмосо пополнил состав «Байера». «Рома» же взяла из «Галатасарая» Виктора Нельсона, из «Твенте» перспективного защитника Анасса Салах-Эддина и из Австрии выписали в центр поля француза Люку Гурна-Дуата. Сложно понять, помогут ли Клаудио Раньери эти перестановки, но после провального старта шансы на попадание в еврокубки ещё есть.

Нас ждёт кубковая встреча, и пройдёт она на «Сан Сиро», а значит, этот факт делает хозяев фаворитами по умолчанию. Даже несмотря на разговоры о нездоровой атмосфере в стане красно-чёрных, им в прошлые выходные не хватило пары минут, чтобы переиграть в дерби одного из лидеров чемпионата Италии. «Рома» в столице принимала другого лидера и в весьма скучной игре с минимум моментов команда Раньери отняла очки у «Наполи». И всё же Консейсау выгнал смутьянов и получил неплохое усиление», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».