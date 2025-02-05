«Трактор» — «Металлург»: ставка Дарьи Тубольцевой на матч КХЛ

Журналистка Дарья Тубольцева сделала свою ставку на матч КХЛ «Трактор» – «Металлург» Магнитогорск.

Ставка: победа «Трактора» за 2.24.

«Главный тренер «Магнитки» Андрей Разин тут заявил, что лучшее дерби – это матчи его команды с Уфой. В Челябинске могли и обидеться на слова специалиста, ведь уральское дерби между «Металлургом» и «Трактором» уже многие годы считается принципиальным. В этом сезоне команды дважды встречались между собой, один матч завершился победой «Магнитки», другой — «Трактора». Календарь составлен таким образом, что болельщиков ждут два уральских дерби подряд – в перерыве между ними пройдет Матч звезд КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 05 февраля 2025, среда. 17:00 МСК Трактор Челябинск Не начался Металлург Мг Магнитогорск Кто победит в основное время? П1 X П2

К матчу в четверг команда Бенуа Гру подходит с двумя победами подряд, правда, соперники были из нижней части таблицы Западной конференции – «Витязь» (2:0) и «Сочи» (3:2 ОТ). Подопечные Разина же в последней встрече проиграли «Салавату» 4:6, ведя в счете по ходу матча 4:2. В последних играх «Металлург» испытывает проблемы в третьем периоде, а ещё команда худшая в лиге по игре в меньшинстве. У челябинцев четвёртое большинство в КХЛ, второе место по заброшенным шайбам, а ещё уверенное лидерство в турнирной таблице Востока. Учитывая текущие результаты и форму команд, стоит поставить на победу «Трактора», — приводит слова Тубольцевой «ВсеПроСпорт».