«Трактор» — «Металлург»: ставка Анатолия Емелина на встречу КХЛ

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Трактор» – «Металлург» Магнитогорск.

Ставка: победа «Металлурга» за 2.75.

«В начале января «Магнитка» обыграла челябинцев дома 5:3, теперь наиболее вероятным исходом также видится результативная победа команды Разина. В 2025-м в более чем 20 матчах с участием «Металлурга» и «Трактора» всего в одном (!) было заброшено меньше пяти шайб – а сейчас их будет минимум шесть-семь на двоих. Оба уральских клуба в последнее время слишком много ошибаются в обороне, а их основные вратари – не в лучшей форме.

Ставить на победу гостей предлагаю потому, что те банально в лучших кондициях. Да, «Магнитка» здорово оступилась в позавчерашней Уфе, ведя 4:2 и проиграв 4:6. Но вряд ли «Трактор» в своём нынешнем состоянии способен на такие же подвиги. У челябинцев явные проблемы – иначе не было бы в последние 10 дней трёх овертаймов с аутсайдерами Запада и Востока. К тому же «Трактор» с 11 января (день той самой встречи с «Металлургом») не играл против сильных команд. Команда Разина в более хороших игровых кондициях, побеждать её хозяева просто не готовы», — приводит слова Емелина «ВсеПроСпорт».