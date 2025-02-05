«Рейнджерс» — «Бостон»: ставка Дарьи Тубольцевой на матч НХЛ

Журналистка Дарья Тубольцева сделала свою ставку на матч НХЛ «Рейнджерс» – «Бостон».

Ставка: победа «Рейнджерс» за 2.02.

«Команды встречались между собой буквально несколько дней назад. 31 января победу в Бостоне одержали хозяева со счётом 6:3. Теперь матч пройдёт на домашней арене «Рейнджерс», и «синерубашечники» постараются взять реванш. Тем более за это время они успели усилиться. В команду в результате обмена пришёл Джей Ти Миллер из «Ванкувера» и уже успел забить.

И «Бостон», и «Рейнджерс» сейчас очень нужны очки, так как обе команды борются за плей-офф, но пока в восьмёрку лучших команды не входят. Совсем скоро в НХЛ наступит пауза на Турнир четырёх наций, а большинство игроков отправятся в небольшой отпуск. Но перед этим у «Брюинз» ещё два непростых соперника: после «Рейнджерс» ещё и «Вегас». Также «мишки» приеду в Нью-Йорк сразу после игры с «Миннесотой» (матчи два дня подряд). Команда Панарина же отдыхала несколько дней, что может сыграть ей на руку. Артемий в последних встречах – лучший игрок своей команды, у него в пяти матчах 7 (2+5) очков. Свою результативную серию Хлебушек должен продолжать, а «Рейнджерс» побеждать», — приводит слова Тубольцевой «ВсеПроСпорт».