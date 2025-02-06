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«Реал Сосьедад» — «Осасуна»: прогноз и ставки на матч Кубка Испании

«Реал Сосьедад» — «Осасуна»: прогноз и ставки на матч Кубка Испании
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6 февраля в матче 1/4 финала Кубка Испании встретятся «Реал Сосьедад» и «Осасуна». Баскское дерби пройдёт на стадионе «Реале Арена» в городе Сан-Себастьян. Стартовый свисток запланирован на 21:30 мск. Главный судья — Марио Мелеро Лопес.

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Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Реала Сосьедад» предлагается с коэффициентом 1.77, что составляет приблизительно 56% вероятности.

Победа «Осасуны» оценивается коэффициентом 5.50 — в районе 18%. Ничейный исход можно найти в линии за 3.60, что составляет около 26%.

В то же время аналитики считают, что матч «Реал Сосьедад» — «Осасуна» в Кубке Испании не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.67, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.28. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.10.

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