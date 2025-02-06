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«Локомотив» — «Динамо» Минск: прогноз на матч КХЛ

«Локомотив» — «Динамо» Минск: прогноз на матч КХЛ
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Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов подготовил прогноз на игру КХЛ «Локомотив» — «Динамо» Минск.

Ставка: тотал больше 4.5 гола за 1.88.

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Начало февраля ярославский «Локомотив» не сможет записать себе в актив. Сначала он проиграл магнитогорскому «Металлургу» (2:3), а теперь — московскому «Спартаку» (4:5). Пропускать после травмы Даниила Исаева стали очень много.

Минское «Динамо», в свою очередь, приедет на «Арену-2000» после волевой победы над «Сочи». Да и в целом результаты в последних матчах не такие плохие, как может показаться на первый взгляд. Тем более что команда уверенно в зоне плей-офф.

До победы над сочинцами подопечные Дмитрия Квартальнова на своём льду навязали борьбу омскому «Авангарду» — 4:4 с последующим поражением в серии буллитов. Также разгромили на выезде нижнекамский «Нефтехимик» — 5:1. То есть при всём несовершенстве обороны забивать сами они умеют.

Похоже, в таком случае можно подумать, что матч рискует получиться результативным. Минчане вдохновлены, а ярославцы как-то расслабились. Увидеть здесь счёт в районе 3:2 в чью-то пользу вполне реально. Тем более что в обеих очных встречах в нынешнем сезоне заходила ставка на тотал больше 4.5 шайбы.

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