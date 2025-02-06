«Фиорентина» — «Интер»: прогноз и ставки на матч чемпионата Италии

Матч 14-го тура чемпионата Италии «Фиорентина» — «Интер» должен был состояться ещё в начале декабря прошлого года, однако на 17-й минуте один из футболистов хозяев потерял сознание.

Доиграть встречу решили 6 февраля 2025 года. Она возобновится с 17-й минуты в тех же составах и той же игровой ситуации, которая существовала на момент остановки. Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Интера» после возобновления прерванного матча предлагается с коэффициентом 1.90, что приблизительно равно 51% вероятности.

Если выиграет «Фиорентина», сыграет коэффициент 4.60 (около 21% вероятности). Ничья оценивается в 3.40 (28%).

Вместе с тем аналитики прогнозируют, что за оставшиеся 73 минуты соперники не смогут пробить «верх» по голам. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.67, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.28. Поставить на голы в обе стороны можно за 2.03.