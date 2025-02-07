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«ПСЖ» — «Монако»: оценены шансы команд в главном матче тура чемпионата Франции

«ПСЖ» — «Монако»: оценены шансы команд в главном матче тура чемпионата Франции
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7 февраля состоится матч 21-го тура чемпионата Франции, в котором «ПСЖ» примет «Монако». Встреча пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Стартовый свисток запланирован на 23:05 мск. Главный судья — небезызвестный Клеман Тюрпен.

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Букмекеры считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «ПСЖ» предлагается с коэффициентом 1.46, что составляет приблизительно 67% вероятности.

Победа «Монако» оценивается коэффициентом 6.40 — в районе 15%. Ничейный исход можно найти в линии за 5.40, что составляет примерно 18%.

В то же время аналитики уверены, что матч «ПСЖ» — «Монако» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.10, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.37. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.49.

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