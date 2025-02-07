Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«ПСЖ» — «Монако»: прогноз на матч Лиги 1

«ПСЖ» — «Монако»: прогноз на матч Лиги 1
Аудио-версия:
Комментарии

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч Лиги 1 «ПСЖ» — «Монако».

Ставка: «ПСЖ» победит + тотал больше 2.5 гола за 1.82.

Парижане выиграли три из четырёх последних встреч с монегасками. Две победы результативные — 5:2 и 4:2, а две другие игры закончились со счётом 1:0 и 0:0.

Да и в целом дела у монегасков идут, мягко говоря, так себе: выиграли только 5 из 13 предыдущих матчей чемпионата Франции. Несмотря на старания голкиперов, за этот временной отрезок красно-белые пропустили 20 мячей. Многовато. Забили, конечно, 22, но значительная часть голов пришлась на долю нестабильных середняков и аутсайдеров.

Подопечные Луиса Энрике же идут без поражений в Лиге 1 (15 побед и пять ничьих). За этот период забили 54 мяча, пропустили — 19. Также красно-синие на днях вышли в 1/8 финала Кубка Франции, уверенно обыграв «Ле-Ман» (2:0). Провёл первый полный матч за парижан Хвича Кварацхелия. Отыграл «на ноль» Матвей Сафонов. Всё в рабочем порядке.

Возьмём П1 + ТБ 2.5 мяча. Монегаски отстают от «ПСЖ» уже на 13 очков. Есть все предпосылки к тому, что отставание увеличится ещё на три. И с высокой долей вероятности встреча получится результативной. Красно-белым нечем крыть карты парижан.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android