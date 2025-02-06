«Валенсия» — «Барселона»: прогноз Константина Генича на матч Кубка Испании

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч «Валенсия» – «Барселона» в 1/4 финала Кубка Испании сезона-2024/2025.

Ставка: победа «Валенсии» с форой (+1.5) за 1.70.

«Так уж распорядился жребий на 1/4 финала Кубка Испании, что встречаются команды, которые совсем недавно друг с другом играли. Тот же «Атлетико» Мадрид с «Хетафе», «Реал Сосьедад» с «Осасуной» вообще в последнем матче играли друг с другом, «Валенсия» и «Барселона» тоже совсем недавно играли в Каталонии, и это был позорный абсолютно матч для валенсийцев (1:7). Там у «Барселоны» залетало в ворота Мамардашвили вообще абсолютно все с первых минут матча, причем «Барселона» играла смешанным составом, таким полурезервным. Гави и Педри, например, отдыхали, да тот же Левандовский отдыхал, Ферран Торрес был на острие.

Не знаю, какие изменения здесь у Флика будут, как сильно там поменяется состав. Тяжелейшая была игра у «Барселоны» в чемпионате против «Алавеса». Тем не менее важные 3 очка «Барселона» взяла. Ну и сейчас надо переключаться на Кубок. И я думаю, что «Барселона» прекрасно понимает, что это будет совсем другая «Валенсия», отличная от той, что была в Каталонии. Плюс «Валенсия» захочет взять реванш, плюс «Валенсия», играющая дома, плюс «Валенсия», сейчас неплохо в целом играющая. После поражения от «Барселоны» она хорошо отреагировала и выиграла важнейшую игру домашнюю против «Сельты» — 2:1. Я думаю, что никакого разгрома на сей раз не будет, не исключаю, что «Валенсия» даже может пройти дальше.

Мой прогноз на основное время — «Валенсия» с форой (+1,5) за 1,7. Верю в Корберана и его команду», — приводит слова Генича «РБ Спорт».