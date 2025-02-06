Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Валенсия» — «Барселона»: прогноз Константина Генича на матч Кубка Испании

«Валенсия» — «Барселона»: прогноз Константина Генича на матч Кубка Испании
Аудио-версия:
Комментарии

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч «Валенсия» – «Барселона» в 1/4 финала Кубка Испании сезона-2024/2025.

Ставка: победа «Валенсии» с форой (+1.5) за 1.70.

«Так уж распорядился жребий на 1/4 финала Кубка Испании, что встречаются команды, которые совсем недавно друг с другом играли. Тот же «Атлетико» Мадрид с «Хетафе», «Реал Сосьедад» с «Осасуной» вообще в последнем матче играли друг с другом, «Валенсия» и «Барселона» тоже совсем недавно играли в Каталонии, и это был позорный абсолютно матч для валенсийцев (1:7). Там у «Барселоны» залетало в ворота Мамардашвили вообще абсолютно все с первых минут матча, причем «Барселона» играла смешанным составом, таким полурезервным. Гави и Педри, например, отдыхали, да тот же Левандовский отдыхал, Ферран Торрес был на острие.

Кубок Испании . 1/4 финала
06 февраля 2025, четверг. 23:30 МСК
Валенсия
Валенсия
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Не знаю, какие изменения здесь у Флика будут, как сильно там поменяется состав. Тяжелейшая была игра у «Барселоны» в чемпионате против «Алавеса». Тем не менее важные 3 очка «Барселона» взяла. Ну и сейчас надо переключаться на Кубок. И я думаю, что «Барселона» прекрасно понимает, что это будет совсем другая «Валенсия», отличная от той, что была в Каталонии. Плюс «Валенсия» захочет взять реванш, плюс «Валенсия», играющая дома, плюс «Валенсия», сейчас неплохо в целом играющая. После поражения от «Барселоны» она хорошо отреагировала и выиграла важнейшую игру домашнюю против «Сельты» — 2:1. Я думаю, что никакого разгрома на сей раз не будет, не исключаю, что «Валенсия» даже может пройти дальше.

Мой прогноз на основное время — «Валенсия» с форой (+1,5) за 1,7. Верю в Корберана и его команду», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

Материалы по теме
«Валенсия» — «Барселона». Пешая прогулка в полуфинал Кубка Испании
«Валенсия» — «Барселона». Пешая прогулка в полуфинал Кубка Испании
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android