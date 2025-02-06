«Валенсия» — «Барселона»: ставка Александра Мостового на игру Кубка Испании

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Кубка Испании «Валенсия» — «Барселона».

Ставка: победа «Барселоны» 2:1 за 7.40.

«6 февраля «Валенсия» на своём поле примет «Барселону» в Кубке Испании. Обе команды редко проигрывали в последнее время. Но, конечно, уровень у них всё равно слишком различается – у хозяев поля никаких шансов тут нет.

Всего лишь один раз за последние шесть матчей проиграла «Валенсия». Правда, неудача эта была важная для данного противостояния. Тогда в рамках Ла Лиги «летучие мыши» были «уничтожены» «Барселоной» — разгромное поражение 1:7. И уже не так важно, что в других встречах недавно клуб побеждал «Реал Сосьедад» (1:0) и «Сельту» (2:1), играл вничью с «Севильей» (1:1). Его реальный уровень был показан в игре с «Барсой».

Хотя победы коллективу явно нужны были для турнирного положения. С одной стороны, оно у него всё ещё критическое – 19-е место в зоне вылета. Но с другой стороны, хотя бы немного начал набирать очки клуб, уже не так далёк он от того, чтобы подняться из группы вылетающих. «Барселона» сейчас тоже цепляется за любые очки в Ла Лиге. В таблице она идёт третьей и всё ещё имеет отставание от «Атлетико» с «Реалом».

Но как раз перспектив у команды Флика очень много. Она в 2025 году выступает прекрасно, почти только побеждает. Даже «Реал» разгромили каталонцы в Суперкубке – 5:2. Сейчас клуб находится в отличной форме, не так много игроков у него в лазарете.

В общем, не вижу тут смысла много рассуждать про шансы соперников. «Барса», очевидно, сильнее. Возможно, снова счёта 7:1 мы тут и не увидим, думаю, сине-гранатовые сыграют более спокойно и сдержанно, победят с небольшим счётом. Скажем, 2:1 – котировка 7,40. Не думаю, что «Валенсия» сейчас способна остановить соперника», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».