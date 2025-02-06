«Реал Сосьедад» — «Осасуна»: прогноз Константина Генича на четвертьфинал Кубка Испании

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч «Реал Сосьедад» – «Осасуна» в 1/4 финала Кубка Испании сезона-2024/2025.

Ставка: ничья в первом тайме за 2.10.

«Реал Сосьедад» дома сыграет против «Осасуны». Самая приятная новость, пожалуй, для болельщиков «Реала Сосьедад», я тут не иронизирую ни в коем случае, – это возвращение Арсена Захаряна. После восьмимесячной паузы он дебютировал в этом сезоне как раз во встрече с «Осасуной». Они играли в последнем туре чемпионата Испании. «Реал Сосьедад» уступил 1:2 — с голом Оускарссона уже в самой концовке. И вообще, «Реал Сосьедад» сейчас три матча подряд проиграл в чемпионате, и мысли о еврокубках уже всё дальше и дальше для команды Альгуасиля. Но в еврокубки можно попасть, взяв Кубок. И «Реал Сосьедад» сейчас играет дома, при своих болельщиках.

«Осасуна» — соперник, ну, действительно максимально неудобный, очень упрямый и с очень хорошими исполнителями. Тот же Будимир забил два мяча в ворота «Реала Сосьедад» в последней игре, и был таков. Поэтому равная пара, как мне кажется. И здесь отдать предпочтение кому-то очень тяжело. Может быть, всё-таки небольшое «Сосьедаду», потому что он играет дома, но он уступил «Осасуне» уже в четырё матчах подряд, включая две последние домашние игры.

Пропустить «Сосьедад» может в любой момент. Но вот желательно эту историю оттягивать и не дать поймать себя на контратаке, потому что отыграться потом будет очень сложно. Поэтому жду тоже очень такой тесный и плотный матч, с минимумом моментов. И мой прогноз на эту встречу – «ничья в первом тайме» за коэффициент 2.10», — приводит слова Генича «РБ Спорт».