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«Ливерпуль» — «Тоттенхэм»: прогноз Дениса Казанского на матч Кубка лиги

«Ливерпуль» — «Тоттенхэм»: прогноз Дениса Казанского на матч Кубка лиги
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Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч Кубка лиги «Ливерпуль» — «Тоттенхэм».

Ставка: «Ливерпуль» забьёт во втором тайме больше, чем в первом, за 2.10.

«Для «Тоттенхэма» это главная игра сезона. А может быть, и в карьере Постекоглу в «Тоттенхэме». У него действительно очень сложная ситуация с точки зрения игры и результатов. Наконец была победа над «Брентфордом», хоть и в довольно тяжелом матче. Однако команда выиграла 2:0, сыграла насухо, и такие вещи с «Тоттенхэмом» случаются в последнее время крайне редко. Можно обратить внимание, что «шпоры» провели четыре матча «на ноль» в восьми последних играх во всех соревнованиях, что приносит оптимизм. В любом случае защита команды пока находится в неоптимальном состоянии: никак не поправятся травмированные, на очень долгое время вылетел и Драгушин. В общем, беды «Тоттенхэма» с травмированными не меняются, но зато есть хорошее настроение после победы над «Брентфордом».

Англия — Кубок лиги . 1/2 финала. 2-й матч
06 февраля 2025, четверг. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Не начался
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Красные» не проигрывают на своём стадионе уже 15 матчей. Последней командой, которая обыграла «Ливерпуль» на выезде, был «Ноттингем». Здесь надо ликвидировать дефицит в один мяч, пропущенный в первой игре этого противостояния. Тот матч был нетипичным, потому что и те, и другие пробивают высокий тотал в играх Кубка лиги, а в первой встрече случился «низ».

Я думаю, что здесь низовую игру ожидать не стоит. «Ливерпуль» пойдёт вперёд, но с опаской, потому что атакующая группа «шпор» во главе с Соном и Ришарлисоном достаточно опасна. Поэтому второй тайм будет гораздо важнее с точки зрения ошибок. «Тоттенхэм» не уходит от своего весёлого раскованного стиля, и во второй половине придут эти самые ошибки. Чем, конечно, воспользуется «Ливерпуль». Поэтому «красные» во втором тайме забьют больше, чем в первом», — приводит слова Казанского «РБ Спорт».

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