«Ливерпуль» — «Тоттенхэм»: прогноз Дениса Казанского на матч Кубка лиги

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч Кубка лиги «Ливерпуль» — «Тоттенхэм».

Ставка: «Ливерпуль» забьёт во втором тайме больше, чем в первом, за 2.10.

«Для «Тоттенхэма» это главная игра сезона. А может быть, и в карьере Постекоглу в «Тоттенхэме». У него действительно очень сложная ситуация с точки зрения игры и результатов. Наконец была победа над «Брентфордом», хоть и в довольно тяжелом матче. Однако команда выиграла 2:0, сыграла насухо, и такие вещи с «Тоттенхэмом» случаются в последнее время крайне редко. Можно обратить внимание, что «шпоры» провели четыре матча «на ноль» в восьми последних играх во всех соревнованиях, что приносит оптимизм. В любом случае защита команды пока находится в неоптимальном состоянии: никак не поправятся травмированные, на очень долгое время вылетел и Драгушин. В общем, беды «Тоттенхэма» с травмированными не меняются, но зато есть хорошее настроение после победы над «Брентфордом».

«Красные» не проигрывают на своём стадионе уже 15 матчей. Последней командой, которая обыграла «Ливерпуль» на выезде, был «Ноттингем». Здесь надо ликвидировать дефицит в один мяч, пропущенный в первой игре этого противостояния. Тот матч был нетипичным, потому что и те, и другие пробивают высокий тотал в играх Кубка лиги, а в первой встрече случился «низ».

Я думаю, что здесь низовую игру ожидать не стоит. «Ливерпуль» пойдёт вперёд, но с опаской, потому что атакующая группа «шпор» во главе с Соном и Ришарлисоном достаточно опасна. Поэтому второй тайм будет гораздо важнее с точки зрения ошибок. «Тоттенхэм» не уходит от своего весёлого раскованного стиля, и во второй половине придут эти самые ошибки. Чем, конечно, воспользуется «Ливерпуль». Поэтому «красные» во втором тайме забьют больше, чем в первом», — приводит слова Казанского «РБ Спорт».