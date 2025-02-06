«Ливерпуль» — «Тоттенхэм»: ставка Дмитрия Градиленко на игру Кубка лиги

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Кубка английской лиги «Ливерпуль» — «Тоттенхэм».

Ставка: «Тоттенхэм» не забьёт за 2.55.

«Ливерпуль» — «Тоттенхэм», второй полуфинальный матч Кубка английской лиги. Первую встречу «Тоттенхэм» выиграл со счётом 1:0.

Про «Ливерпуль». Хозяева великолепны во всех турнирах, что в АПЛ уверенно идут на первом месте с отрывом в шесть очков, плюс игра в запасе, что в Лиге чемпионов также уверенно заняли первое место в группе, ну что и в кубках Англии, а их там два. И даже проигрыш в первом матче «Тоттенхэму» и поражение в последнем туре на выезде от ПСВ в ЛЧ, а все это случилось в этом году, в январе, моё мнение о команде Арне Слота не поменяют. «Ливерпуль» — фаворит, и он это докажет.

Да, «Тоттенхэм» много забивает и много пропускает. Может обыграть он лидера, а может уступить «Лестеру», к примеру, который почти в самом низу таблицы АПЛ идёт. Команда совершенно непредсказуемая в этом сезоне, но не в этой встрече. Здесь всё очевидно.

«Ливерпуль» на классе, за счёт более высокого мастерства своих игроков добьётся нужного результата. Он уступил в первом матче 0:1, поэтому сейчас не будет форсировать события. Клуб устраивает, в общем-то, и счёт 1:0, тогда будет дополнительное время, а также 2:0, к примеру. Поэтому «красные» будут играть аккуратно. И я уверен, что гости не забьют. В этом сезоне у них уже были сухие встречи, их было три, и все они на выезде, и все они закончились со счётом 0:1.

Поэтому мой прогноз – «Тоттенхэм» не забьёт за 2.55», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».