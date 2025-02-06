«Ливерпуль» — «Тоттенхэм»: ставка Романа Павлюченко на встречу Кубка лиги

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Кубка английской лиги «Ливерпуль» — «Тоттенхэм».

Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-2) за 1.91.

«Шестого февраля «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» проведут ответный матч в рамках полуфинала Кубка английской лиги. В первом их матче победу с минимальным счетом одержали «шпоры». Но сейчас я не вижу, за счет чего они могут рассчитывать на успех.

«Ливерпуль» продолжает доминировать в Англии, да и в Европе. Успешно он завершил групповой этап Лиги чемпионов, пусть и в последнем туре проиграл ПСВ (2:3). Все равно «красные» выступили лучше всех в турнире и финишировали первыми в таблице.

В АПЛ у команды Слота дела тоже идут очень хорошо, продолжают они почти только выигрывать. Сохраняется отрыв от «Арсенала» в шесть очков, и это при том, что у «Ливерпуля» еще есть матч в запасе.

А вот у «Тоттенхэма» дела идут совсем не так хорошо. В еврокубке «шпоры» тоже добились успеха в групповом раунде, но и участвовали они не в Лиге чемпионов, а в Лиге Европы. Там клуб вышел в 1/8 финала. А вот в АПЛ далеко не так хорошо выступает команда Постекоглу, часто теряет очки и идет в середине таблицы, опускается ниже постепенно

Явно проблемный сезон проводит «Тоттенхэм». Огромное количество травм у него. В этом плане, было, конечно, удивительно видеть победу «шпор» в первом полуфинале Кубка лиги. Но тогда мотивация у соперников явно была не такая сильная, «Ливерпуль» так и вовсе концентрировался на других турнирах, учитывая его лидерство в АПЛ.

Но сейчас «красные» выйдут на поле с совершенно другим настроем. Не думаю, что у «Тоттенхэма» сейчас есть шансы на успех в их нынешней форме.

Ставлю на победу «Ливерпуля» с форой (-2) мяча», — приводит слова Павлюченко «ВсёПроСпорт».