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«Торпедо» – «Спартак»: ставка Дарьи Тубольцевой на матч КХЛ

«Торпедо» – «Спартак»: ставка Дарьи Тубольцевой на матч КХЛ
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Журналистка Дарья Тубольцева сделала свою ставку на матч КХЛ «Торпедо» – «Спартак».

Ставка: ТБ 5 за 1.55.

«Матчи между этими командами обычно получаются результативными, поскольку обе предпочитают атакующий хоккей. Однако у них схожие проблемы – слабая игра в обороне и большое количество пропущенных шайб.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 февраля 2025, четверг. 19:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Не начался
Спартак
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

На данный момент «Спартак» выглядит более уверенно и опережает «Торпедо» на 11 очков. Нижегородцы занимают восьмое место в Западной конференции, но их положение в зоне плей-офф пока нестабильно. В текущем сезоне команды встречались трижды, и в двух последних матчах победу одержало «Торпедо». Однако сейчас команда переживает непростой период: три поражения в пяти последних играх. «Спартак» тоже нестабилен – два поражения за этот же отрезок и 19 пропущенных шайб.

В последних пяти матчах у «Спартака» особенно результативны два игрока: Александр Пашин и Иван Морозов, набравшие по 8 (2+6) очков. У «Торпедо» лидеры менее продуктивны – лучший показатель у Сергея Гончарука (3 очка: 1+2).

С учетом текущей формы команд и их статистики, оптимальный вариант ставки – тотал больше 5», — приводит слова Тубольцевой «ВсёПроСпорт».

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