«Торпедо» – «Спартак»: ставка Дарьи Тубольцевой на матч КХЛ

Журналистка Дарья Тубольцева сделала свою ставку на матч КХЛ «Торпедо» – «Спартак».

Ставка: ТБ 5 за 1.55.

«Матчи между этими командами обычно получаются результативными, поскольку обе предпочитают атакующий хоккей. Однако у них схожие проблемы – слабая игра в обороне и большое количество пропущенных шайб.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 06 февраля 2025, четверг. 19:00 МСК Торпедо Нижний Новгород Не начался Спартак Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

На данный момент «Спартак» выглядит более уверенно и опережает «Торпедо» на 11 очков. Нижегородцы занимают восьмое место в Западной конференции, но их положение в зоне плей-офф пока нестабильно. В текущем сезоне команды встречались трижды, и в двух последних матчах победу одержало «Торпедо». Однако сейчас команда переживает непростой период: три поражения в пяти последних играх. «Спартак» тоже нестабилен – два поражения за этот же отрезок и 19 пропущенных шайб.

В последних пяти матчах у «Спартака» особенно результативны два игрока: Александр Пашин и Иван Морозов, набравшие по 8 (2+6) очков. У «Торпедо» лидеры менее продуктивны – лучший показатель у Сергея Гончарука (3 очка: 1+2).

С учетом текущей формы команд и их статистики, оптимальный вариант ставки – тотал больше 5», — приводит слова Тубольцевой «ВсёПроСпорт».