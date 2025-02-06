ЦСКА — «Северсталь»: ставка Дарьи Тубольцевой на игру КХЛ

Журналистка Дарья Тубольцева сделала свою ставку на матч КХЛ ЦСКА – «Северсталь».

Ставка: победа ЦСКА за 1.95.

«Матчи между ЦСКА и «Северсталью» в этом сезоне получаются результативными – команды ни разу не забрасывали меньше шести шайб на двоих. Поэтому и в этот раз в Москве можно ожидать атакующего хоккея.

Последняя встреча состоялась совсем недавно – 30 января, где армейцы дома уверенно победили со счётом 6:1. Для «Северстали» это единственное поражение в последних семи матчах. Подопечные Андрея Козырева выглядят отлично и даже поднимались на второе место в таблице Запада. Однако их главная проблема – нестабильность и ошибки в обороне. Команда может как пропустить шесть шайб (как в матче со «Спартаком»), так и забросить восемь, что она, собственно, и сделала в той же игре.

ЦСКА в декабре выдал серию из 11 побед подряд, но затем снова начал играть нестабильно. Однако сейчас команда набрала ход – у москвичей уже трёхматчевая победная серия. На отрезке из пяти последних матчей лучшим у ЦСКА стал Денис Гурьянов (5 очков: 3+2), у «Северстали» – Давид Думбадзе (6 очков: 5+1).

Учитывая последние результаты и историю встреч, можно рассмотреть ставку – победа ЦСКА в основное время», — приводит слова Тубольцевой «ВсеПроСпорт».