«Локомотив» — «Динамо» Минск: прогноз Романа Габдрафикова на игру КХЛ 6 февраля

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Локомотив» — «Динамо» Минск.

Ставка: победа «Локомотива» и ТБ 4.5 за 3.10.

«6 февраля КХЛ состоится сразу девять игр, одна из них пройдёт в Ярославле и станет уже третьей в сезоне между «Локомотивом» и минским «Динамо».

По традиции вспомним, как команды уже играли в этом сезоне:

27 октября 2024, Ярославль — 3:2 в пользу «Локомотива»;

29 декабря 2024, Минск — 4:1 в пользу «Динамо».

Аккурат пять шайб и победа хозяев. По такому принципу можно смело брать П1 + ТБ 4.5 с коэффициентом в районе 3.10. Подарок. Когда в этом сезоне букмекеры так щедро одаривали победу железнодорожников, которые с первого матча возглавили чемпионат и с тех пор с вершины не уходили?

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 06 февраля 2025, четверг. 19:00 МСК Локомотив Ярославль Не начался Динамо Мн Минск Кто победит в основное время? П1 X П2

Тому виной серия из четырёх поражений в пяти последних матчах. Отсутствие лучшего голкипера КХЛ по итогам прошлого сезона, а также дисквалифицированного центрфорварда Максима Шалунова, который после нанесения травмы Артёму Ильенко получил от СДК КХЛ дисквалификацию на два матча. Точнее, на один матч, второй пошел дополнительно.

Минчанам тоже весело. Они с 14 по 28 января не сыграли ни одного матча. Просто две недели перерыва. Я слышал, что это обстоятельство не очень порадовало игроков. Такой простой может пагубно повлиять на игровую форму команд. После возобновления игр команда Дмитрия Квартальнова провела четыре игры, в которых одержала две победы и потерпела два поражения, одно из которых за пределами 60 минут. То бишь из восьми очков набрали пять.

Короче, на бумаге, хочется взять какой-нибудь тотал и не лезть в исход. НО! Я, как мне кажется, слишком хорошо знаю «Локомотив», и мне кажется, что этот матч они вытащат на характере. Игорь Никитин не любит проигрывать, тем более так часто и так много. Четыре поражения в пяти матчах — это много для нынешнего «Локомотива».

Поэтому я оставлю за собой уже предложенный вам прогноз — победа «Локомотива» и общий тотал голов больше 4.5», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».