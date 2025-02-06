«Витязь» — СКА: прогноз Романа Габдрафикова на матч регулярного чемпионата КХЛ

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Витязь» — СКА.

Ставка: ТБ 7.5 за 3.50.

«Четвёртая встреча между командами в этом сезоне состоится 6 февраля 2025 года в Балашихе.

Начнём с прошлых игр:

21 октября, Балашиха — 8:1 в пользу СКА;

5 января, Санкт-Петербург — 5:2 в пользу СКА;

28 января, Санкт-Петербург — 4:1 в пользу СКА.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 06 февраля 2025, четверг. 19:30 МСК Витязь Московская область Не начался СКА Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

Побеждают всегда армейцы и почти всегда забрасывают больше пяти шайб. Сейчас у СКА есть травмы, и где-то атакующий потенциал чуть пониже. Опять же, есть травма у Артемия Плешкова, который выходил в старте пяти матчей подряд, четыре из которых ему удалось выиграть.

Я не сомневаюсь в победе армейцев, но думаю, что «Витязь» тоже сможет забросить несколько шайб в ворота армейцев. Заврагин и Мойсевич — отличные молодые вратари, но пока их игру нельзя назвать безупречной. А в атаке у подмосковной команды есть интересные игроки, способные забросить шайбу.

Этот матч станет заключительным перед перерывом на звёздный уикенд, так что, думаю, настроение будет хорошим. Жду весёлый хоккей с обилием шайб в обе стороны.

Конечно, можно предложить взять победу СКА в основное время и добавить к этому общий тотал голов (6.5) с коэффициентом 3.50, однако у меня есть определённые опасения насчёт победы из-за усталости и эмоционального опустошения игроков СКА. Они играют ограниченным составом и почти каждый матч теряют новых игроков. В той же встрече с «Ак Барсом» они уступили в первом периоде 1:6, но весь матч пытались вернуться, затратив много сил.

Можете взять П2 + ТБ (4.5) с коэффициентом 1.93. Это более скромно и более ожидаемо.

Я же выберу экстравагантный вариант — общий тотал голов больше 7.5», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».