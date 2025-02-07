«Ростов» — «Зенит»: прогноз на матч 7 февраля

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов подготовил прогноз на матч Winline Зимнего Кубка РПЛ «Ростов» — «Зенит».

Ставка: «Зенит» победит «Ростов» и тотал больше 1.5 мяча за 1.84.

«Ростов» трудно назвать аутсайдером РПЛ, потому что на зимний перерыв он ушёл на седьмой строчке в таблице. Однако всё даётся титаническими усилиями. И после перерыва лучше вряд ли станет. Жёлто-синие после старта Зимнего Кубка РПЛ разучились забивать. Сначала в первом матче турнира с ЦСКА проиграли со счётом 0:1, а затем в товарищеском спарринге с «Локомотивом» проиграли со счётом 0:2.

«Зенит», в свою очередь, успел обыграть тот же ЦСКА. Правда, по пенальти — 4:1. Основное время завершилось со счётом 2:2. Важно, что отличился Александр Соболев. Прямо сейчас его активно встраивают в командную игру. Нападающий забил также единственный мяч в проигранном товарищеском матче с «Динамо» (1:3), который состоялся в конце января.

«Зенит» должен быть в предстоящем матче сильнее «Ростова». Футболисты с каждыми днём прибавляют в физике, и в данном случае петербургские смотрятся предпочтительнее. Их победа через тотал больше 1.5 мяча выглядит интересно. 2:0 или 2:1 — подойдёт всё. Кроме того, снова может отличиться Александр Соболев.