«Динамо» — «Спартак»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов подготовил прогноз на матч Winline Зимнего Кубка РПЛ «Динамо» — «Спартак».

Ставка: «Спартак» пропустит и не проиграет за 2.00.

«Спартак» очень настроен. Тренерский штаб сумел создать внутри коллектива такую атмосферу, что каждый футболист хочет себя проявить, а потому выкладывается по полной. Красно-белые в 1-м туре обыграли «Краснодар» со счётом 3:2, хотя до середины второго тайма вообще уступали — 1:2. При этом совсем недавно не оставили шансов казахстанской «Астане» (4:1) в товарняке.

Подопечные Деяна Станковича могут устроить голевую перестрелку и с соседями из «Динамо». В первом матче группового этапа Зимнего Кубка РПЛ «Динамо» проиграло «Краснодару» с минимальным счётом, но ведь до того одержало победу над «Зенитом» в товарищеской встрече. Счёт был 3:1, хотя Сергей Семак выставил состав, близкий к основному.

На многое бело-голубым будет трудно рассчитывать, поскольку настрой у соперника внушительный, несмотря на товарищеский статус игр. Но навязать борьбу и забить гол вполне можно. Последние очные встречи команд получались яркими и результативными. На этот раз должно быть примерно то же самое, хотя шансов на победу у «Спартака» побольше.