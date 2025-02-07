«МЮ» — «Лестер»: прогноз на матч Кубка Англии

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов сделал прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Лестер».

Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 гола за 1.95.

Соперники ослаблены важными кадровыми потерями, показывают совершенно невнятный футбол и много пропускают. Даже не знаешь, какой лучше вариант выбрать для ставки. Пожалуй, здесь можно проверить голы в обе стороны через тотал больше 2.5 мяча.

Исходим из простой логики: много брака, регулярно совершаются простые ошибки, «привозы». К тому же «Манчестер Юнайтед» потерял до конца сезона Лисандро Мартинеса. Ведущий защитник получил травму на днях, во встрече с «Кристал Пэлас» (0:2). Оборона и так регулярно проваливалась, а без аргентинца будет совсем тяжко.

Также в пользу результативного исхода и голов с обеих сторон свидетельствуют показатели команд (в 24 матчах АПЛ на двоих отгрузили 53 мяча, а получили — 86) и история очных встреч (только в двух из девяти последних соперники на двоих забили меньше трёх голов). Поверим, что и в этот раз смогут добраться до данной планки.