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«Бавария» — «Вердер»: прогноз на матч Бундеслиги

«Бавария» — «Вердер»: прогноз на матч Бундеслиги
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Автор «Чемпионата» Михаил Коробов сделал прогноз на матч «Бавария» — «Вердер».

Ставка: «Бавария» победит + тотал меньше 4.5 гола за 2.40.

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Во встрече предыдущего тура Бундеслиги мюнхенцы чуть было не нарвались на сенсационную потерю очков. Кто бы мог подумать, что трудности возникнут с располагающимся на предпоследней строчке «Хольштайном» (4:3)? К 60-й минуте мюнхенцы вели со счётом 4:0. Затем «привоз», и ещё два пропущенных в концовке. Слишком рано выключились из игры и едва не были наказаны за пижонство.

«Вердеру» придётся несладко, ведь «Бавария» будет нацелена исправиться. Есть все основания полагать, что Венсан Компани потребует от своих подопечных не сбавлять темп на протяжении всех 90 минут. Для многих клубов это сложно, но не для них. Забивают в Бундеслиге в среднем 3,1 гола за матч. Как правило, доминируют. Должны сделать это и здесь.

Смело берём П1 + ТБ 4.5 мяча. Главный недостаток «Вердера» заметен невооружённым глазом. Результативность хорошая (в среднем 1,7 гола за матч), но пропускает клуб чаще. А в Мюнхен бременцы отправляются ещё и без двух ведущих защитников. В игре предыдущего тура Бундеслиги с «Майнцем» (1:0) по красной карточке схлопотали Никлас Штарк и Марко Фридль.

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