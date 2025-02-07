«Ростов» — «Зенит»: букмекеры определили фаворита

В пятницу, 7 февраля, в Абу-Даби (ОАЭ) состоится матч Winline Зимнего Кубка РПЛ «Ростов» — «Зенит». Стартовый свисток запланирован на 15:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение петербургскому клубу. Сделать ставку на победу «Зенита» в основное время предлагается с коэффициентом 1.54, что приблизительно составляет 62% вероятности.

Победа «Ростова» по итогам двух таймов оценивается в 5.80 (16%), а на ничью можно поставить за 4.40 (22%).

Вместе с тем аналитики прогнозируют, что матч Зимнего Кубка РПЛ получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.18, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.68.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.76. Самый вероятный счёт — 2:0 в пользу «Зенита».