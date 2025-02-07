«Динамо» — «Спартак»: букмекеры назвали фаворита матча

В пятницу, 7 февраля, в ОАЭ состоится матч 2-го тура Winline Зимнего Кубка РПЛ «Динамо» Москва — «Спартак». Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

Букмекеры небольшое предпочтение отдают красно-белым. Сделать ставку на победу «Спартака» в основное время предлагается с коэффициентом 2.10, что приблизительно составляет 45% вероятности.

Победа «Динамо» по итогам двух таймов оценивается в 3.20 (около 30% вероятности), в то время как ничью можно найти за 3.90 (25%).

Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный футбол. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.48, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.54. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.46.