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«МЮ» — «Лестер»: прогноз и ставки на матч Кубка Англии

«МЮ» — «Лестер»: прогноз и ставки на матч Кубка Англии
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7 февраля состоится матч 1/16 финала Кубка Англии, в котором «Манчестер Юнайтед» примет «Лестер». Встреча пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Манчестер Юнайтед» в основное время предлагается с коэффициентом 1.32, что равно 75% вероятности.

Победа «Лестера» по итогам 90 минут оценивается коэффициентом 11.0 — в районе 9%. Ничейный исход можно найти в линии за 5.90 (16%).

В то же время аналитики уверены, что матч «Манчестер Юнайтед» — «Лестер» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.70, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.43. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.72.

Проход «МЮ» в 1/8 финала Кубка Англии доступен за 1.18 (около 82% вероятности). Если дальше пройдёт «Лестер», сыграет коэффициент 5.20 (18%).

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