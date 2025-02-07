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«Бавария» — «Вердер»: прогноз и ставки на матч чемпионата Германии

«Бавария» — «Вердер»: прогноз и ставки на матч чемпионата Германии
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7 февраля состоится матч 21-го тура немецкой Бундеслиги, в котором на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене местная «Бавария» примет «Вердер». Стартовый свисток запланирован на 22:30 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Баварии» предлагается с коэффициентом 1.12, что составляет около 88% вероятности.

Победа «Вердера» оценивается коэффициентом 19.0 — приблизительно 5%. Ничейный исход можно найти в линии за 13.5, что составляет около 7%.

В то же время аналитики уверены, что матч «Бавария» — «Вердер» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 4.30, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.22. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.87.

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