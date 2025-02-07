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Овечкин забил в четвёртом матче подряд. Сыграл коэффициент 4.00

Овечкин забил в четвёртом матче подряд. Сыграл коэффициент 4.00
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Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в игре НХЛ с «Филадельфией Флайерз». Игра, проходившая на стадионе «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии (США), завершилась победой гостей со счётом 4:3.

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Форвард забил в четвёртом матче подряд. Овечкин сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в Национальной хоккейной лиге до 15 шайб.

Букмекеры считали «Вашингтон» фаворитом. Ставки на победу гостей в основное время принимались с коэффициентом 1.95: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1950 рублей.

На гол Овечкина давали 1.80, точный бросок россиянина в первом периоде оценивался в 4.00. Коэффициент на тотал больше 6.5 шайбы составлял 2.30.

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