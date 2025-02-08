«Реал» Мадрид — «Атлетико»: прогноз и ставки на матч чемпионата Испании

8 февраля в матче 23-го тура испанской Примеры встретятся «Реал» и «Атлетико». Дерби Мадрида пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Реала» предлагается с коэффициентом 1.90, что составляет приблизительно 52% вероятности.

Победа «Атлетико» оценивается коэффициентом 4.30 — в районе 22%. Ничейный исход можно найти в линии за 3.80, что составляет около 26%.

В то же время аналитики считают, что матч «Реал» — «Атлетико» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.10, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.79. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.68.