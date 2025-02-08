«Реал» — «Атлетико» Мадрид: прогноз на матч

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов сделал прогноз на матч «Реал» — «Атлетико».

Ставка: «Атлетико» не проиграет за 1.96.

«Реал» устроит любой исход, кроме поражения. В случае победы «Атлетико» подвинет «сливочных» на второе место. Уйдёт в отрыв на два очка и наверняка испытает прилив уверенности. Пока всё это только в мечтах Диего Симеоне. Однако мечты сбываются, и «матрасники» выглядят как команда, которая способна побороться в этом сезоне за победу во всех турнирах. Да-да, даже в Лиге чемпионов.

В лазарете почти все профильные защитники «Реала». А те, что доступны, либо в плохой форме, либо проигрывают конкуренцию выступающим не на своей позиции футболистам. Ещё «сливочных» часто подводит реализация.

Никак не может избавиться от пристрастия транжирить моменты Килиан Мбаппе. Во встречах с командами из топ-6 первенства француз не забил ни одного гола. Это настораживает. В первом круге мадридцы сыграли с «Атлетико» вничью (1:1) и уже дважды уступили «Барселоне» в «эль класико» — 0:4 в Примере и 2:5 в матче за Суперкубок Испании. Даже поддержка родных трибун не помогла избежать разгрома.

За последние пять лет «матрасники» не одержали ни одной победы на «Сантьяго Бернабеу», но было много ничьих. Так почему бы не проверить Х2? «Атлетико» во всех турнирах потерпел всего лишь четыре поражения. А «Реал» — уже семь, плюс было четыре ничьих. Побед над действительно сильными соперниками совсем мало. Не будет и теперь.