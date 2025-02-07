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«Динамо» — «Спартак»: прогноз Виктора Гусева на матч Зимнего Кубка РПЛ

«Динамо» — «Спартак»: прогноз Виктора Гусева на матч Зимнего Кубка РПЛ
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Комментарии

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Winline Зимнего Кубка РПЛ «Динамо» — «Спартак».

Ставка: второй тайм результативнее первого за 1.98.

«Динамо» приходит к последнему матчу в группе с поражением от «Краснодара» (0:1). «Спартак» южан победил (3:2), забив на последней минуте. Авторами голов, помимо решившего исход встречи Зорина, стали Бонгонда и Зобнин. После этого у красно-белых вне турнира был выигранный матч с вице-чемпионом Казахстана «Астаной» (4:1). Тут отличились Хлусевич, Чернов, Медина и тот же Зорин, с тремя результативными передачами от Зиньковского.

До того команда великолепно провела заключительный отрезок первой части чемпионата России, выиграв 6 матчей подряд, в том числе, у ближайших конкурентов — ЦСКА, «Локомотива» и «Краснодара».

Даже ничья с «Динамо», вне зависимости от результата серии пенальти, выведет «Спартак» в финал Зимнего кубка.

Winline Зимний Кубок РПЛ . Группа A
07 февраля 2025, пятница. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

У бело-голубых в ноябрьско-декабрьских матчах чемпионата победы чередовались с ничьими. В январе динамовцы выиграли товарищеский у «Зенита» (3:1) с голами Маричаля, Фомина и Гладышева. Поражение в Абу-Даби от «Краснодара» озадачило, ведь соперник почти весь второй тайм играл в меньшинстве и при этом на 61-й минуте забил. Да, в перерыве были сделаны девять замен, но ведь на поле, скажем, вышел Тюкавин, который, правда, пропустил начало сборов из-за болезни.

У «Динамо» снова были видны проблемы в обороне. Так, Кордоба, забивая победный мяч, легко обыграл центрального защитника Бальбуэна. Уже известно, что часто выручающего команду вратаря Лунёва сменит резервист Лещук.

В последней личной встрече — в рамках группового этапа Кубка Росии в октябре — «Спартак» победил — 3:2.

Незадолго до этого в Премьер-лиге была зафиксирована ничья — 2:2. Последний раз динамовцы побеждали давнего соперника в октябре 2023.

Находясь под нагрузкой подготовительного процесса, команды в Зимнем кубке, вследствие усталости, склонны раскрываться во вторых таймах. В четырёх предыдущих матчах из 11 мячей 9 были забиты после перерыва», — приводит слова Гусева «Ставка ТВ».

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