«Динамо» — «Спартак»: прогноз Тимура Журавеля на матч Зимнего Кубка РПЛ 7 февраля

Комментатор Тимур Журавель дал прогноз на матч Зимнего Кубка РПЛ «Динамо» — «Спартак».

Ставка: победа «Спартака» за 2.10.

«Команды на турнире провели по игре в разные дни и впечатление оставили тоже очень разное. Динамовцы провели тайм в большинстве против «Краснодара», да, создавали моменты, но были какие-то вялые. Кажется, Личка сейчас с нагрузками поднажал, поэтому команда выглядит тяжело. Ещё когда Личка только зашёл в команду, были разговоры о беспрецедентных нагрузках. Сейчас длинная зимняя пауза, и если эти нагрузки есть, то «Динамо» в этих предсезонных матчах будет тяжёлым. Плюс ходит инсайд, что Личка дорабатывает эти полгода и уходит. Непонятно, как это на команде скажется. Плюс Бителло, который опоздал. Его и Чавеса не было в заявке — это тоже говорит о том, что внутри там не всё ладно.

Winline Зимний Кубок РПЛ . Группа A Winline Зимний Кубок РПЛ . Группа A 07 февраля 2025, пятница. 19:30 МСК Динамо М Москва Не начался Спартак М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

К чему я веду? Для меня явный фаворит этой встречи — «Спартак». Он обыграл «Краснодар» и смотрелся цельно. Кажется, команда не растеряла свои игровые связи. Угальде пока не забивает, но мы помним, как он может это делать. В общем, мне кажется, что потенциал «Спартака» гораздо мощнее даже на этой стадии сезона», — приводит слова Журавеля «РБ Спорт».