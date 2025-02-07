«Динамо» — «Спартак»: прогноз Эдуарда Мора на игру Зимнего Кубка РПЛ в Абу-Даби

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч Winline Зимнего Кубка РПЛ «Динамо» — «Спартак».

Ставка: победа «Спартака» за 2.10.

«Спартак» на первом месте, победил «Краснодар» и набрал три очка, у «Динамо» – 0 очков. Соответственно, «Спартаку» достаточно будет сыграть просто вничью в основное время, чтобы выйти из группы с первого места и попасть в финал. Но я думаю, что этого не произойдёт, потому что «Спартак» сейчас гораздо сильнее, чем «Динамо».

Вообще, из всех команд, которые принимают участие на турнире, именно «Спартак» оставил наиболее благоприятное впечатление. Москвичи играют одним и тем же стартовым составом. Они наигранны, играют свежо. И, собственно говоря, все футболисты пытаются себя проявить, потому что в команде очень высокая конкуренция. Но футболисты, которые выходят на замену, стараются от них не отставать.

Winline Зимний Кубок РПЛ . Группа A Winline Зимний Кубок РПЛ . Группа A 07 февраля 2025, пятница. 19:30 МСК Динамо М Москва Не начался Спартак М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«Динамо» — единственная команда на турнире, которая не вышла играть ярко выраженным стартовым составом. И Личка полностью состав, что называется, разбавил. Часть игроков старта вышла в первом тайме, часть – во втором. Они вместе не играли. Поэтому, я думаю, «Спартак» этим воспользуется и команду просто разгромит.

Такие мои прогнозы на эту игру. Первый мой прогноз — чистая победа «Спартака» в основное время. Второй мой прогноз – победа «Спартака» в целом, то есть вместе с серией пенальти, если она будет. Третий мой прогноз — «Спартак» забьёт не менее трёх голов. Четвёртый мой прогноз — тотал больше трёх голов во всем матче. И пятый мой прогноз — победа «Спартака» в первом тайме, потому что у «Спартака» будет основа, а у «Динамо» состав будет разбавленный», — приводит слова Мора «РБ Спорт».