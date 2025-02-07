«Динамо» — «Спартак»: прогноз Семёна Зигаева на предсезонный матч 7 февраля

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Winline Зимнего Кубка РПЛ «Динамо» — «Спартак».

Ставка: обе забьют и ТБ 2.5 за 1.85.

«Динамо» Марцела Лички проводит неоднозначный сезон. С одной стороны, на зимнюю паузу столичная команда ушла четвёртой, а с другой — отставая от лидеров на четыре очка. Это немного, но всем командам, идущим выше, «Динамо» в чемпионате проиграло. Есть ещё Кубок России, где бело-голубые уже в полуфинале Пути РПЛ и им предстоят два матча с армейцами. На турнире в ОАЭ команда Лички проиграла «Краснодару» 0:1, хотя большую часть второго тайма играла в большинстве.

Winline Зимний Кубок РПЛ . Группа A Winline Зимний Кубок РПЛ . Группа A 07 февраля 2025, пятница. 19:30 МСК Динамо М Москва Не начался Спартак М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«Спартак» перед началом сезона пригласил в качестве главного тренера прославленного в прошлом игрока — Деяна Станковича. Поначалу красно-белые буксовали, но к этой паузе в чемпионате набрали приличный ход, финишировав на промежуточном третьем месте. До лидеров всего два очка, так что борьба за титул обещает быть яркой. При этом в Кубке России «Спартак» в 1/4 финала Пути РПЛ уступил «Ростову» и продолжит участие в нижней части сетки. В Абу-Даби красно-белые обыграли «Краснодар» 3:2, уступая в счёте за 20 минут до конца.

«Спартак» возглавляет группу, и, чтобы выйти в финал, ему достаточно не проиграть в основное время. «Динамо», если выиграет за 90 минут, то запутает таблицу, ведь у всех команд будет по три очка и в дело пойдут подсчёты дополнительных показателей. Если же команда Лички побеждает в два мяча и крупнее, то выходит в финал, а красно-белых отправляют играть за пятое место. Обе команды сыграли против «Краснодара» и показали пробелы в обороне. Мы вправе ждать голов», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».