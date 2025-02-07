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«Ростов» — «Зенит»: прогноз Эдуарда Мора на встречу Зимнего Кубка РПЛ

«Ростов» — «Зенит»: прогноз Эдуарда Мора на встречу Зимнего Кубка РПЛ
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Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч Winline Зимнего Кубка РПЛ «Ростов» — «Зенит».

Ставка: победа «Зенита» с форой (-1.5) за 2.55.

«Зенит» сыграет против «Ростова». У «Зенита» после одной игры в активе два очка. Они победили ЦСКА в серии пенальти. У «Ростова», соответственно, 0. И надо сказать, что «Ростов» пока смотрится тяжелее других команд, которые участвуют в Кубке. Потому что видно, что команда играет под большими нагрузками, но тем не менее от своей игры не отходит. Большими силами пытается прессинговать, однако у ростовчан это не получается и есть очень большие разрывы в обороне. ЦСКА должен был забивать гораздо больше, но не хватило мастерства.

Winline Зимний Кубок РПЛ . Группа B
07 февраля 2025, пятница. 15:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Ну а «Зениту», думаю, в этом плане мастерства хватит. Тем более что команда уже довольно давно играет по 90 минут. У «Зенита» очень большая конкуренция в линии атаки, футболисты будут себя проявлять. Так что пусть и у петербуржцев готовность не оптимальна, но к этому матчу, конечно же, команда подходит гораздо лучше, чем «Ростов».

Если учесть вышесказанное, я думаю, что «Зенит» просто ростовчан разорвёт. Тем более что Карпин большого значения счёту в товарищеских матчах не придаёт. Так что мои прогнозы на эту игру таковы: победа «Зенита» с форой (-1.5), «Зенит» забьёт не менее трёх голов, а также «Зенит» выиграет первый тайм», — приводит слова Мора «РБ Спорт».

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